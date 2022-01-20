Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayıp kadını arama çalışmaları yeniden başladı.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı gölü kenarındaki arama faaliyetlerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri katılıyor.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken, dalgıçlar da su altı aramalarına devam ediyor.

Sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği bölgede, Bahşılı Belediyesi tarafından da çadır kuruldu.

Önceki gün H.U'dan (35) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı gölü kenarında bulunması üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı.

Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına dün akşam ara verilmişti.