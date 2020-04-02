Kırıkkale'de kaybolan çoban dere yatağında ölü bulundu Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün evine dönmeyen Afganistan uyruklu çoban dere yatağında ölü bulundu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün evine dönmeyen Afganistan uyruklu çoban dere yatağında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Işıklar köyünde Aslan Bozkurt'un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdulbaki Rahimi, dün akşam hayvan otlatmak için çıktığı meradan mandıraya dönmedi. Çoban ve hayvanlarının bir kısmının gelmediğini fark eden Bozkurt, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çobanın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine vatandaşlar da destek verdi. Ekipler ve vatandaşlar, bir süre sonra 9 hayvanı buldu ancak çobanın izine rastlanmadı.

Sabah saatlerinde çobanı aramaya çıkan yakınları, Rahimi'yi Değirmenlidere mevkisinde dere yatağındaki su birikintisinde ölü buldu.

Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA