KIRIKKALE - Kayalıkta mahsur kalan 2 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Irmak köyünde hayvancılık yapan Raşit Çayırlı, hayvanlarını otlattığı sırada iki keçisi kayalıkta mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla hayvanları bulunduğu yerden kurtaramayan Aktaş, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı