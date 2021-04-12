Kırıkkale'de kavga ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama
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Kırıkkale'de kavga ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kavga ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama

Kırıkkale'de öğrenciler, "kavga var" ihbarında bulunup okula gelen polis ekibine sürpriz kutlama yaptı.

Kırıkkale'de öğrenciler, "kavga var" ihbarında bulunup okula gelen polis ekibine sürpriz kutlama yaptı.

Kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü bir etkinlikle kutlamak istedi.

Kavga olduğu ihbarı üzerine okula polis ekibi sevk edildi.

Düzenlenen etkinlikten haberi olmayan polisler, okula girmeleriyle kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı.

Öğrencilerle birlikte kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyen polisler, kutlama için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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