Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı
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Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı

Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de Z.S. (24) ile M.E.A.'nın (21) kavgasını ayırmaya çalışan Z.S.'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S. (17), M.E.A.'nın elindeki satırla yaralandı.

KIRIKKALE'de Z.S. (24) ile M.E.A.'nın (21) kavgasını ayırmaya çalışan Z.S.'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S. (17), M.E.A.'nın elindeki satırla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi 438'inci Sokak'ta meydana geldi. Z.S. ile M.E.A. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. M.E.A., eline aldığı satırla Z.S.'nin üzerine yürümeye başladı. Kavgayı ayırmak isteyen Z.S.'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S., M.E.A.'nın elindeki satır ile yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve kız kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay sırasında Z.S. önce evin balkonundaki demirlerden sarkarak daha sonra da binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Emniyet ekibinin uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Z.S. kendisine zarar vermeden binanın çatısından indirildi. Z.S.'nin intar girişiminde bulunduğu anlar ise karşı apartmanda oturan vatandaşın telefon kamerası ile kaydedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Z.S. ile M.E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı
Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı
Kırıkkale'de kavga eden gencin kavgayı ayırmak isteyen anne ve kız kardeşi satırla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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