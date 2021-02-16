Kırıkkale'de karla mücadele devam ediyor

KIRIKKALE'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırıkkale Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele mesaisine başladı.

Kırıkkale'de gün boyu yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Kent merkezindeki yollar ve ara sokaklar, kar yağışı nedeniyle kapandı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırıkkale Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde kepçelerle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN