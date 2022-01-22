Kırıkkale'de karla mücadele - Haberler
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Kırıkkale'de karla mücadele

Kırıkkale'de karla mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırıkkale'de etkili olan kar sebebi ile ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için belediye ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de etkili olan kar sebebi ile ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için belediye ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar sebebiyle ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollara küreme araçlarıyla açıldı. Ana arterlerde ve sokaklarda gizli buzlanmaya karşıda solüsyon çalışması yapıldı.

Yahşihan İlçe Belediyesi de yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürdü. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de karla mücadele

Kırıkkale'de karla mücadele

Kırıkkale'de karla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırıkkale, kar, Yerel, Haber

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