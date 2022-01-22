Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

- Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı Kırıkkale'de yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 60 köyün yolu ulaşıma açıldı.

KIRIKKALE (İHA) - - Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 60 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karla mücadelede görev alan 42 personel, 5 greyder, 7 kar temizleme kamyonu, 8 iş makinesi ve 7 arazi aracı ile köy grup yolları ve ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla kapanan 60 köyün yolu, yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma yeniden açıldı.

Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de karla kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, kar, Güncel, Haber

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