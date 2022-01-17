Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldıKIRIKKALE Kırıkkale'de yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan 21 köy yolu ulaşıma açıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı

KIRIKKALE Kırıkkale'de yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan 21 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi sebebi ile 21 köye ulaşımın sağlandığı yollar, ulaşıma kapandı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 3 kar bıçaklı kamyon, 3 greyder, 2 kanal kazıcı ve 24 personelle sürdürülen karla mücadele çalışması ile 21 köyün yol ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldı

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Kırıkkale'de karın kapattığı 21 köy yolu ulaşıma açıldıKIRIKKALE Kırıkkale'de yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan 21 köy yolu ulaşıma açıldı.

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