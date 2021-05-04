Kırıkkale'de kardeşler arasında kavga
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Kırıkkale'de kardeşler arasında kavga

Kırıkkale'de kardeşler arasında kavga
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kavga eden ağabey ve kardeşi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kırıkkale'de kavga eden ağabey ve kardeşi birbirlerinden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak'taki mandıralarında hayvancılık yapan İ.E. (38) ile ağabeyi M.E. (51) arasında önceden bulanan husumetten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E'nin oğlu B.E, havaya tüfekle ateş etti.

Diğer yakınlarının araya girmesiyle ayrılan kardeşler, daha sonra birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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