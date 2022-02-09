Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Sibel, Özlem, Dönüş, Mutlu ve çocuklar Mustafa ile Fatma Nur Toyran gece saatlerinde rahatsızlandı.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde evde bulunan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Söz konusu kişiler, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haber

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