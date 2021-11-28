Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi - Haberler
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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde kalan babası Ramazan (61) ve annesi Eşme Şaşmaz'a telefonlarından ulaşamayan oğulları Mülazım Şaşmaz, babasının evine gitti.

Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren Şaşmaz, baba ve annesini odada hareketsiz yatarken buldu.

Şaşmaz'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından babanın hayatını kaybettiğini belirledi, anne ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenalık geçiren Şaşmaz'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Ramazan Şaşmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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