Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı - Haberler
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Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan bir kişi ile PCR testi pozitif çıkan kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan bir kişi ile PCR testi pozitif çıkan kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Atatürk Parkı'ndaki devriyeleri sırasında bankta oturan N.G.T. (17) ile arkadaşının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada N.G.T'nin takibinin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada genç kızın temaslı olduğu tespit edildi ve karantina kurallarını ihlalden ailesine 4 bin 50 lira ceza kesilerek evine götürüldü.

Yenimahalle 169. Sokak'ta ise D.C.Ö'nün GBT sorgulamasını yapan ve takip altında olduğunu belirleyen polis ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerce yapılan sorgulamada, D.C.Ö'nün PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen kişinin evine dönmesi sağlandı.

Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı - Haberler
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