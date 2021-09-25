Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişiye para cezası

SEYHAN, ADANA (DHA) - KIRIKKALE'de temaslı olduğu halde karantina kurallarını hiçe sayarak dışarı çıkan Necip Seyhan'a (29) 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, tekrar karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Yeni Mahalle'deki bir düğün salonunun otoparkında bulunan araç sürücüsü Necip Seyhan'ın (29) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Seyhan'ın koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Karantina kurallarını ihlal eden Seyhan'a 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, karantinasını tamamlaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.