Kırıkkale'de karantinada olması gereken kişi eğlence merkezinde yakalandı
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Kırıkkale'de karantinada olması gereken kişi eğlence merkezinde yakalandı

Kırıkkale'de karantinada olması gereken kişi eğlence merkezinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de eğlence merkezlerinde yapılan Kovid-19 denetiminde PCR testi pozitif olduğu belirlenen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, karantinaya alındı.

Kırıkkale'de eğlence merkezlerinde yapılan Kovid-19 denetiminde PCR testi pozitif olduğu belirlenen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yapılan kimlik sorgulamasında H.T'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine, eğlence merkezine İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri sevk edildi.

İzolasyon kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazılan H.T, ekiplerin refakatinde evine götürülerek karantinaya alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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