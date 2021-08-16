Kırıkkale'de karantinada olması gereken kişi eğlence merkezinde yakalandı

Kırıkkale'de eğlence merkezlerinde yapılan Kovid-19 denetiminde PCR testi pozitif olduğu belirlenen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, karantinaya alındı.