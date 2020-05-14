Kırıkkale'de karantinada kalanlara ramazan etkinliği Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.

Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, 6 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yahşihan İlçe Müftülüğünce iftarın ardından yurt bahçesinde "sosyal mesafe" kuralı da dikkate alınarak etkinlik gerçekleştirildi.

Din görevlileri tarafından ilahilerin okunduğu etkinlikte, Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen de bir süre dini sohbet vererek, salgının bir an önce bitmesi için dua etti.

Karantinadaki vatandaşlar ise odalarının pencerelerine çıkarak yapılan duaya hep birlikte "amin" dedi ve görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA