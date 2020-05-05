Kırıkkale'de karantina süresi dolan 336 kişi evlerine gönderiliyor
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Kırıkkale'de karantina süresi dolan 336 kişi evlerine gönderiliyor

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 336 kişi evlerine gönderiliyor
05.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:01

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 336 kişinin evlerine gönderilme işlemlerine başlandı.

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 336 kişinin evlerine gönderilme işlemlerine başlandı.

Kente 20 Nisan'da İngiltere'den getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 336 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Yasemin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktan inip yurda gelene kadar çok endişeli olduklarını söyledi.

Yurda geldiklerindeki görevlilerin kendilerini sıcak karşıladıklarını ve yakından ilgilendiklerini anlatan Yıldız, "Hamileliğimi de göz önünde bulundurduğumda çok memnun kaldık. Bu kadar beklemiyorduk, her şey çok yolundaydı. İngiltere'ye kardeşimin çocuğu oldu ve ziyarete gitmiştik ama 4-5 ay kaldık. Ülkemde bu kadar iyi karşılanacağımı hiç tahmin etmemiştim." dedi.

Nevzat Kaya ise kendisinin Kur'an okuyabildiğini ve başka uğraşlar bulduğunu dile getirerek, "Hizmet çok güzeldi, her şey dört dörtlüktü. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gece odamıza geldiğimde dolabımı açtım yemek var. O zaman gurur duydum çünkü açtık. Sağlık kontrolümüz yapıldı. Türkiye'ye inince kendimi güvende hissettim, orada hiçbir güvencemiz yoktu. Maskeyi burada tanıdım. Ülkemize sahip çıkılsın, ülkemiz dünyada bir tanedir." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyuyorum"

Birgül Eski de "Her şey çok güzeldi, mükemmeldi. Her şeyden önce devletimin bana sahip çıkmasına çok sevindim. Odalarımız çok güzeldi, yemeğimiz, her şeyimiz hazırdı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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