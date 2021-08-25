Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde vatandaşlık numaraları üzerinden güvenlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, A.A'nın Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

A.A'ya karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Cimilli İbo Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Marcao Muslera Gervinho Arda Güler Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 01:00:10. #1.15#

title