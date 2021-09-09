Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza
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Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza

Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza kesildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza kesildi.

Delice Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu.

HES kodu sorgulamasında sürücü B.M. ile eşi E.M'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen polisler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Salgın denetim ekiplerinin yaptığı sorgulamada çifte, karantina süresinin bitmesine saatler kala kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza - Haberler
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