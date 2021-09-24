Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki devriyesi sırasında bir düğün salonunun otoparkında bulunan aracın sürücüsü N.S'nin (29) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada N.S'nin izleminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada, sürücünün Kovid-19 testi pozitif çıkan kızıyla temaslı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 2 gün kaldığı tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen N.S, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.