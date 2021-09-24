Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye 4 bin 50 lira ceza kesildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki devriyesi sırasında bir düğün salonunun otoparkında bulunan aracın sürücüsü N.S'nin (29) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada N.S'nin izleminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada, sürücünün Kovid-19 testi pozitif çıkan kızıyla temaslı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 2 gün kaldığı tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen N.S, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

 Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Tanem Sivar
Spor Mehmet Topal Balotelli Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:10:00. #1.17#