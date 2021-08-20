Kırıkkale'de karantina ihlali yapan sürücü trafik denetiminde yakalandı
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Kırıkkale'de karantina ihlali yapan sürücü trafik denetiminde yakalandı

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan sürücü trafik denetiminde yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden sürücüye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden sürücüye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik denetimi yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

Sürücü D.B'nin HES kodu sorgulamasında karantina sürecinin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

Karantina süresinin dolması üzerine işe gitmek için evden çıktığını iddia eden D.B'ye, ekiplerce izolasyon kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

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Kırıkkale'de karantina ihlali yapan sürücü trafik denetiminde yakalandı
Kırıkkale'de karantina ihlali yapan sürücü trafik denetiminde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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