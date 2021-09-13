KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı - Haberler
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KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden anne, baba ve çocuklarına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden anne, baba ve çocuklarına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptıkları sırada hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada sürücü T.K'nin temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Ekipler, araçta bulunan sürücünün eşi S.K. ve oğlu M.C.K'nin de HES kodu sorgulamasında temaslı olduğunu belirledi.

Karantina kuralını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan aile, ürettikleri yoğurtları müşterilerinin evlerine bırakmak için dışarı çıktıklarını öne sürdü.

Aile, karantinaya devam etmeleri için polis ve denetim ekipleri refakatinde evlerine götürüldü.

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: KIRIKKALE - Karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı - Haberler
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