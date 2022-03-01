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Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı

Kırıkkale'de kar yağışı, don ve buzlanma beklendiği bildirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kar yağışı, don ve buzlanma beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerinden sonra kentte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların başta buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Medya, kar, Güncel, Haberler

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