Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

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Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ile Niğde'de dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ile Niğde'de dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir'de sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma oluşmaması için Karayolları ile belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 61. Kırşehir Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümündeki Kaman yol kavşağı, Hamit köyü rampası, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerinde çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresi de 6 ilçede 32 iş makinesi ve 53 personelle köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Beyaza bürünen kent merkezinde buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Buzlanma sonucu vatandaşların yürümekte zorlandığı kaldırımlarda belediye ekipleri kar kürüme çalışması, ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ana arterler başta olmak üzere tüm mahallerde tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi.

İl Özel İdaresi de 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personelle köy yollarının kapanmaması ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, ekipler tarafından gece yolda kalan 3 araç da kurtarıldı.

Nevşehir

Nevşehir İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, merkez ve köy yollarında tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ekipler oluşturulduğu, işçilerin gece ve gündüz iki vardiya halinde çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda görev yapacak karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Kentte kar yağışının yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Niğde

Niğde kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Niğde Belediyesi ekipleri, kar kürüme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yürütüyor. İl Özel İdaresi ekipleri ise köylerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı