KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu
17.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:05
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar ve parklar beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver