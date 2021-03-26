Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada
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Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada

Kırıkkale'de takibe aldığı kadının kolundaki çantayı çalıp kaçan kapkaççının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kırıkkale'de takibe aldığı kadının kolundaki çantayı çalıp kaçan kapkaççının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan kapkaççının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kırıkkale'de P.M. isimli bir şahıs, cadde üzerinde takibe aldığı kadının 2 bin 700 lira nakit paranın olduğu çantayı çalıp koşarak kayıplara karıştı. Neye uğradığını şaşıran kadın, kapkaççının peşinden koşmaya çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadın, kapkaççının yakalanması için emniyete gidip şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kapkaç anının yaşandığı caddede inceleme yaptı. Polis, iş yeri güvenlik kameralarından takibe aldığı kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası P.M. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında 7 gram ağırlığında sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 460 lira nakit para ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada
Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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