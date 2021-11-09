Kırıkkale'de kapatılan dernekte kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza - Haberler
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Kırıkkale'de kapatılan dernekte kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kapatılan dernekte kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza

Kırıkkale'de kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan dernekte kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan dernekte kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde dernek olarak faaliyet gösterdiği sırada kumar oynatıldığı gerekçesiyle faaliyetinden men edilen mekanın ruhsatsız işletildiği ve yeniden kumar oynatıldığı ihbarına ulaştı.

İhbarı değerlendiren ve binaya giden ekipler, K.P. tarafından işletildiği öğrenilen eski dernek binasında 6 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, pullar, 600 lira ve K.P'ye ait ruhsatsız tabanca ile 5 fişeğe el koyan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 1336'şar liradan toplam 8 bin 16 lira ceza yazdı.

K.P. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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