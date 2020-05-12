Kırıkkale'de, kan stokları azalınca öğretmenler kan bağışladı
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Kırıkkale'de, kan stokları azalınca öğretmenler kan bağışladı

Türk Kızılayı'nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle Kırıkkale'deki öğretmenler kan bağışında bulundu.

Kırıkkale'de, kan stokları azalınca öğretmenler kan bağışladı
12.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:17

Türk Kızılayı'nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle Kırıkkale'deki öğretmenler kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgının devam etmesi ve Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte vatandaşların Türk Kızılayı'na kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de yüksek oranda düştü. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla Türk Kızılayı'na destek için başlattığı kan bağış kampanyasını sürdürüyor. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler de kan stoklarının azaldığını öğrenince kan bağış seferberliğine destek verdi. Açılan iftarların ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen öğretmenler, korona virüs tedbirlerine uyarak kan bağışında bulundu. 5 gün sürecek bu kampanyada, 21: 00 ile 01: 00 saatleri arasında vatandaşların kan bağışında bulunabileceği bildirildi.

Kan bağış kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, daha önce de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tarz kan bağış kampanyalarında bulunduklarını söyledi.

"Kanımız da feda olsun, canımız da feda olsun"

Tüfekçi, "Bu sefer bizim Din Öğretim Genel Müdürlüğümüz ve İmam-Hatip Platformu aracılığıyla yapılıyor ama tüm Milli Eğitim Bakanlığı camiası olarak biz bu süreçte kan depolarının azaldığı ile ilgili bilgiler geliyor. Biz her zaman Milli Eğitim camiası olarak öğretmenler olarak her yerde varız. Yeter ki seferberlik hangi alanda ilan edilirse edilsin biz ön sırada kim var denildiğinde biz varız diyen bir neslin çocukları olarak en önde bulunmak istedik. Burada da bugün Kırıkkale'de Din Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Beşir Atalay İmam-Hatip Lisesinin koordinesinde bir kampanya başlatıldı. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm ilimizdeki Milli Eğitim camiasına, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık. Ne kadar kana ulaşabilirsek o kadar can diyoruz biz. Kanımız da feda olsun, canımız da feda olsun sloganıyla yola çıktık. İlk önce örnek olma açısından da ben kanımı vereceğim. Çok şükür sağlıklıyız kan vermeye müsaitiz. Bir hayli kalabalığımız var. Bu kampanyamız 5 gün boyunca devam edecek. Hem akşam saatlerinde başlayıp gece 1'e kadar bu süreçte kan bağış kampanyamız devam edecek" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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