KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 35 DB 8831 plakalı kamyon ile B.E.U'nun kullandığı 71 EN 939 plakalı motosiklet, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Haberler

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