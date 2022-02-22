KIRIKKALE - Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 35 DB 8831 plakalı kamyon ile B.E.U'nun kullandığı 71 EN 939 plakalı motosiklet, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.