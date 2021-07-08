Kırıkkale'de kamyonet ters döndü; aynı aileden 4 yaralı
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Kırıkkale'de kamyonet ters döndü; aynı aileden 4 yaralı

Kırıkkale'de kamyonet ters döndü; aynı aileden 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkıp, refüjde ters dönen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkıp, refüjde ters dönen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Çorum yolunda meydana geldi. Abdulmuttalip Özdemir'in kullandığı 07 ADC 474 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, refüjde ters döndü. Kazada kamyonette bulunan Manişe Özdemir, Rahime Özdemir, İlkim Zeynep Özdemir ve Ahmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale'de kamyonet ters döndü; aynı aileden 4 yaralı
Kırıkkale'de kamyonet ters döndü; aynı aileden 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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