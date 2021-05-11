Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer Holat idaresindeki 71 KD 272 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Miyase Holat yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen