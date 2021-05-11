Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
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Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömer Holat idaresindeki 71 KD 272 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Miyase Holat yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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