Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kamyonetin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonetin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdulmuttalip Ö. idaresindeki 07 ADC 474 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 52. kilometresinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Manişe Ö, Rahime Ö, İlkim Zeynep Ö. ve Ahmet Ö. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:51:32. #1.15#

title