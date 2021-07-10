Kırıkkale'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 15. kilometresinde, A.B'nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yaralanan A.D. ile otomobildeki B.D, O.D, F.D. ve N.D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik