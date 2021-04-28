KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
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KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu anne yaşamını yitirdi, baba ve 5 aylık bebek yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu anne yaşamını yitirdi, baba ve 5 aylık bebek yaralandı.

Mustafa Ö. (41) idaresindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 35. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Nahide Ö'nün (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile 5 aylık Hiranur Ö. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Nahide Ö'nün cesedi, Kırıkkale ve Keskin belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
KIRIKKALE - Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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