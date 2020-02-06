Kırıkkale'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

06.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:16

Kırıkkale'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Şakir Çelik (48) idaresindeki 59 KK 575 hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Ahılı köyü yolu ayrımında Dilaver Ortakçı'nın kullandığı 06 AL 0968 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Çelik ile araçta bulunan Şüheda (17), Serap (17), Hazal (4) ve Kübra Çelik (9), Aycan (29), Abdu (65), Yunus (4) ve Zahide Dayan (70) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA