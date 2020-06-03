Kırıkkale'de kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
03.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:21
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Neriman Ceylan idaresindeki 40 LF 097 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA