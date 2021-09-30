Kırıkkale'de kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde 3 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların ev ve müştemilatlarında kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 110 mermi, 91 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.