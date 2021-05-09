Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla Nur Camii'ne sınırlı sayıda gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla Nur Camii'ne sınırlı sayıda gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kırıkkale Nur Camii'nde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaşla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. Vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etti.

Daha önceki yıllarda camilerin dolup taştığını ifade eden Enes Gündoğan, "Mutluyuz ama biraz da olsa sevincimiz buruk kaldı. Çünkü camilerimiz her zaman ki gibi dolu değil. Normalde camilerimiz dolup taşardı bugünlerde. Biz hep gelirdik. Yine de Allah'a şükürler olsun bizi bu günlere kavuşturdu. Buna da şükür diyoruz. İnşallah camilerde yine topluluk olmak ümidiyle" dedi.

Ayhan Çelik, "Bu mübarek geceyi inşallah seneye tüm cemaatle karşılayabilme ümidiyle, tüm İslam alemini ve tüm ülkemizin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Mehmet Avcı ise "Allah hayırlara tebliğ etsin. Mübarek bir gecedeyiz inşallah Allah bizi affeder. İnşallah bu korona virüs atlatılır da ondan sonra teravihli günlere kavuşmuş oluruz" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ozan Tufan Cyle Larin Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 01:19:39. #1.15#

title