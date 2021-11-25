Kırıkkale'de kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu - Haberler
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Kırıkkale'de kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

KIRIKKALE'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, şiddete karşı turuncu balon uçurdu.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, şiddete karşı turuncu balon uçurdu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe; Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplanan grup, 'Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim' pankartı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, "İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda çok önemli bir uygulaması olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) var. Kadınlarımız bunu indirdiğinde eğer bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona geliyorlar. Biz bunu çok önemsiyoruz. Kadınlarımız kendilerini güvende hissedebilirler ancak bir başkasına faydalı olmak adına bunu yüklesinler" dedi.Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, şiddete karşı turuncu balon uçurdu.


Kırıkkale'de kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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