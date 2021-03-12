KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
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KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

12.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:51

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince, kadınlar için açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince, kadınlar için açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

Etkinlik için, Bedesten köyü ve Hisarköy arasındaki ormanlık alana dev bir sinema perdesi kuruldu.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce araç, belediye görevlilerinin de yardımıyla nizami şekilde park edildi.

Bazı görevliler vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır dağıttı.

Filmin sesi kapalı devre radyo sistemiyle iletilirken araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve "Hababam Sınıfı Tatilde" filmlerini izledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladıkları programı bugün gerçekleştirme imkanı bulduklarını söyledi.

Etkinliğe yaklaşık 750 araçta 2 bin 500 kişinin katıldığı bilgisini veren Türkyılmaz, "Kovid-19 salgını kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğumuz arabalı sinema etkinliğimizin ilgi görmesi bizi de mutlu etti." diye konuştu.

KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi
KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi
KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi
KIRIKKALE - Kadınlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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