Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi - Haberler
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Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi, turuncu balon uçuruldu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi, turuncu balon uçuruldu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik için Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve kadınlar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

"Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" pankartı açılarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yüründü.

Meydanda kurumlar tarafından açılan stantları gezen Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara Kades uygulamasını indirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti hem devlet hem de insani ve vicdani olarak önemsediklerini söyledi.

Devletin, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşların bu konuda ortak çalışmalarının söz konusu olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda eylem planları hazırlandı ve bakanlıklar arasında imzalandı, Cumhurbaşkanımız tarafından onay gördü. İçişleri Bakanlığının da bu konuda çok önemli bir uygulaması olan KADES var. Kadınlarımız bunu indirdiğinde bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona geliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. KADES uygulaması İtalya'da da uluslararası ödül aldı."

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan 5 maddelik "Halk Sözleşmesi"ne imza atan Tekbıyıkoğlu, kadınlarla turuncu balon uçurdu.

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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