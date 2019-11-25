Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

25.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:42

KIRIKKALE'de, dün katıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü programından sonra haber alınamayan sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kalaklıoğlu'nun sabah okula gelmemesi üzerine, mesai arkadaşları aramaya başladı. Ancak Kulaklıoğlu'na bir türlü ulaşamayan öğretmen arkadaşları polise haber verdi. Kulaklıoğlu'nun Ovacık Mahallesi'ndeki evine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Kulaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kulaklıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Öğretmen Ebru Kalaklıoğlu'nun, dün okulundaki 24 Kasım Öğretmenler Günü programında yer aldığı, o saatten itibaren kendisinden haber alınmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA