Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince 10 bin makaron ile gümrük kaçağı 7 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptıkları saha ve analiz çalışmaları kapsamında M.Ü'nün aracında arama yaptı.

Aramada, doldurulmuş 10 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, Y.U'ya ait iş yerinde yaptığı aramada ise gümrük kaçağı 7 cep telefonu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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