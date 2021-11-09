Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 17 litre kaçak içki, 10 bin makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında U.Ş'nin aracı ve ikametinde 17 litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu.

Ekipler, H.A.K'ya ait araçta yaptıkları aramada ise koli içerisinde 10 bin bandrolsüz boş makaron buldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında da şüpheliler E.K. ve S.S'nin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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