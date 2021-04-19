Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele
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Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele

Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 970 makaron, sigara sarma makinesi ve bir miktar kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 970 makaron, sigara sarma makinesi ve bir miktar kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde şüpheliler Z.Ç. ve M.Ç'nin evlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir kısmı dolu 970 makaron, 4 sigara sarma makinesi ve bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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