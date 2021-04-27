Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz tütün, binlerce makaron, ruhsatsız tabanca ve kılıç ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz tütün, binlerce makaron, ruhsatsız tabanca ve kılıç ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu neticede ekiplerce kent merkezinde K.O. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 24 bin 500 dolu/boş makaron, 15 kilogram nargile kömürü, 10 kilo 500 gram bandrolsüz/açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Yahşihan ilçesinde S.Y. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada da biri aranma kayıtlı 2 tabanca, 1 kılıç, 3 şarjör, 73 dolu fişek ve 28 adet de yeşil reçeteye tabi uyuşturucu sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:19:49. #1.16#

title