Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu
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Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

04.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:26
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir iş yerinde gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir iş yerinde gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçak cep telefonu satışı yapanlara çalışma başlattı.

Ekipler, İ.Y'ye ait iş yerinde yaptığı aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ve 15 cep telefonu ekranı ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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