KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Haberler
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KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde düzenlenen "Alkol" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Türkiye genelinde düzenlenen "Alkol" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde alkol satışı yapan 40 iş yerini denetledi.

Belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

KIRIKKALE - Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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