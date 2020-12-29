Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı
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Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı

29.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:54
Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, anne ile kızı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, anne ile kızı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde kaçak tütün sattığı tespit edilen anne M.K. ile kızı B.K'nin evinde yaptıkları aramada 10 kilogram tütün, 1000'i dolu 6 bin makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan anne ve kızı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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