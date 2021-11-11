Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 19 bin 400 adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 19 bin 400 adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 19 bin 400 adet makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda, 19 bin 400 adet makaron ile 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda, 19 bin 400 adet makaron ile 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yapılan saha ve analiz çalışmalarında şüpheli H.T. isimli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. KOM polisi, 71 kutu 14 bin 200 bandrolsüz makaron, 26 kutu 5bin 200 dal makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KIRIKKALE

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